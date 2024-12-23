Kafkasspor'da olağanüstü toplanan yönetim kurulu yeni başkan adayını belirledi.
Sebahattin Ordu başkanlığında ki yönetim kurulunun 28 Aralık tarihinde yapılmasına kara verilen olağanüstü yönetim kurulu kararı almasının ardından yeni başkan adayının kim olacağı merak ediliyordu.
Bu akşam saatlerinde toplanan yönetim yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yeni başkan adayını belirledi.
Kafkasspor'un perşembe günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkan adayı Sedat Yavuz olacak.
Sedat Yavuz'un yeni yönetim kurulu listesini Çarşamba günü açıklayacağı öğrenildi.
Sedat Yavuz'un iş dünyasından oluşacak yeni yönetim kuruluyla üyelerinin karşına çıkması bekleniyor.