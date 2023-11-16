Maçta galibiyeti kaçırdıklarını belirten Baykay, “52 Orduspor maçına yeni hocamızla 2 maçta aldığımız 6 puan ile çıkmıştık. Maça da oldukça istekli ve arzulu başladık ve bu ataklarımızın sonucunda 25. Dakikada son haftaların formda oyuncumuz olan Semih Akyıldız’ın ayağından bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. Golden sonra ikinci golü bulabileceğimiz bir çok pozisyon bulduk fakat bunları bir türlü golle sonuçlandıramayınca ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya rakibimizin ataklarına karşılık veremeyince 7 dakikada kalemizde gördüğümüz 3 golle maçtan mağlup ayrıldık. Bu maçta biraz daha dikkatli olabilseydik bu maçtan galibiyetle ayrılabilirdik” diye konuştu.

İbrahim Uslu