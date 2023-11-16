Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Kentte sabah saatlerinden itibaren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için başlarına karton kutu geçirdi.

Geçen yıl ve bir önceki yılda 22 Eylül'de Uludağ'a yılın ilk karı yağmıştı.