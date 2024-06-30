Kağıthane’de virajı alamayan beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Feci kazada gelin arabasının önündeki bir çocuk hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerinde yaşandı. Virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü şahidi Arif Abdullah Çolak isimli sürücü beton mikserinin yolda çimento dökerek ilerlediğini belirterek, "Aşağıdaki ışıklarda bu adamın arkasından çimento düşürdüğünü görünce korna basıp önüne geçtim. Daha sonra arkamdan aynaya baktığımda viraja hızla girerek devrildiğini gördüm. Çok beton mikserinin altında kaldı. Yakınları şok içindeydi" ifadelerini kullandı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devriliyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.