Kağıthane’de Hürriyet Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi tamamlandı. Projenin açılış programında konuşan Kağıthane Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’Sizin desteklerinizle beraber bu yatırımlar oluyor, bu projeler hayata geçiyor’’ dedi.

Kağıthane’ye 210 araç kapasiteli otopark, kapalı pazar yeri, spor tesisi ve yeşil alan kazandıracak Hürriyet Kapalı Otoparkı ve Pazar Yeri Projesi, hizmete açıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, ilçe meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Kağıthane Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sinevizyon gösterisi izletildi.

"Kağıthane’nin daha yaşanılabilir hale gelmesi bu tür eserlerle mümkün"

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül çalışmalarla ilgili Kağıthane Belediyesi’ni tebrik etti. Vali Gül, ‘’Hiçbir şey tesadüf değildir. Başarı da tesadüf değildir. Başarı tercihle başlıyor. Sizin yetki verdiğiniz kişiler 5 sene içerisinde olağanüstü işler yapmış. Kendisine ve ekibine destek veren ve bu güzellikleri paylaşan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kağıthane zor bir ilçe. Şehirleşme tamamlandığı için yapmış olduğunuz her işte bir şey yıkmanız, kamulaştırma yapmanız, imar düzenlemesi yapmanız gerekiyor. Kağıthane’de yaşayan her bir hemşerimizin hayatının kolaylaşması Kağıthane’nin daha yaşanılabilir hale gelmesi bu tür eserlerle mümkün’’ ifadelerini kullandı.

Projenin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Öztekin ise ‘’Bu mekan aslında mahallemiz için kıymetli yerlerden biri. Mahalle sakinlerimiz 30 yıldır talep etti, özellikle alt katında otopark olmasını istedi. Biz de çalışmalarımızı başlattık. Sonrasında da üstündeki parkı korumak kaydıyla altına 25 metre girip 4 katlı otopark yaparak bu yeni alanı kazandırmış olduk. Bununla beraber Kağıthane Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, sokak hayvanlarına, ağaçlarımıza kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Her yıl doğan bebeğe bir ağaç diktik. Bu dönem 50 bin ağacı toprakla buluşturduk. Yeni parklar ve bahçeler yaptık. Bu mekanlarda özellikle afetlerde ve sıkıntılı durumlarda vatandaşlarımızın barınma yeri olarak kullanacağız. Hürriyet Mahallesi’ne 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza destek verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah 2024 Genel Seçimlerinde de bu desteğinizin artarak devam edeceğine güveniyorum. Çünkü sizin desteklerinizle beraber bu yatırımlar oluyor, bu projeler hayata geçiyor’’ dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesiyle program sona erdi.