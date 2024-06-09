Kağıtsporlu izciler, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen bisiklet kampındaki zorlu parkurlarda pedal çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü izcileri tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen bisiklet kampında mavi beyazlı izciler, 2 gün boyunca zorlu parkurlarda pedal çevirdi. Faaliyete 30 bisikletli izcinin yanı sıra Kağıtspor eğitimci liderleri ve izci gönüllüleri de katıldı.

Kartepe Pazarçayır’da başlayan kamp; Sultaniye Köyü, Katırözü Orman Deposu istikametinde devam etti. İzciler daha sonra Pamukova’ya bağlı Çilekli köyünde öğle yemeği molası veridi. Molanın ardından izciler, Erciova Yaylası rotasında devam ederek İnönü Yaylasına ulaştı. 40 kilometrelik zorlu rota boyunca pedal çeviren izciler İnönü Yaylasında kamp kurdu. Kamp ateşi yakıp kendilerine verilen kumanyalar ile yemeklerini hazırlayan izcilere; ilk yardım, yaban hayat ve doğada hayatta kalma eğitimleri verildi.

Kampın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde kalkan izciler İnönü Yaylasından kampın bitiş noktası olan Serindere’ye doğru yola çıktı. İzciler, Tepecik güzergahı üzerinden Serindere köyüne kadar uzanan macera dolu parkurda pedal çevirdi. Faaliyet Serindere kanyonunda son buldu. Samanlı Dağlarının eşsiz güzelliği eşliğinde macera dolu bir kampı tamamlayan izciler eşsiz bir deneyim kazandı.