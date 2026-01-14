Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması için 5 ilçede karla mücadele çalışması yürütüyor. 100 personel ve 48 araçla sürdürülen çalışmalarda, kapanan 35 grup yolundan 34'ü ulaşıma açıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri; Akyazı, Geyve, Karasu, Pamukova ve Kocaali ilçelerinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda teyakkuza geçen ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına göre görev yapıyor.