Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için Erenler Belediyesi ekipleri hastanenin inşa edileceği alanda zemin hazırlığı ve sedde yapım çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, projenin ilçeye kazandırılması için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti. Dinç, hastane alanında zemin düzenleme ve sedde yapımının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, tüm imkanlarla projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.