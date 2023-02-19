Yeni mahallede meydana gelem kazada hafif ticari aracın çarptığı adam ağır yaralandı.

Kaza saat 21.00 Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi.

Hamzabey caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal Ş.(57) Yönetimindeki 16 F 2620 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan Zahadin M.(55)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması bulunan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.