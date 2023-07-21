TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada kahreden tesadüf

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil, çarptığı tırın altına girdi; otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bayram Uras(41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Sürücü Uğur Can Uras(22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR'a arkadan çarpıp altına girdi. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdiler. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN TESADÜF

Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının olduğu öğrenilen TIR sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise saniye saniye yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.