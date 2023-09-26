Beykoz'un Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 22.00 sularında Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden bir grup, silahlar, satırlar ve sopalarla cadde üzerindeki bir kahvehaneye saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddi olduğu için hemen olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, mermilerin bazılarının elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara isabet ettiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili bir görgü tanığı, "Biz evde oturuyorduk. Çay içiyorduk. Birden sağlı sollu yolu kapatan 5-6 araba geldi, içlerinde 15-20 kişi vardı. Hemen iner inmez ateş ettiler. Mermi ablamın başının üstünden geçti, Allah'tan isabet etmedi. Biz hemen yere yattık. Çatışma başladı. En az beş yüz, altı yüz mermi atıldı. Satırlar ve döner bıçakları kullanıldı. Kahveci ile aralarında husumet vardı, anlaşamıyorlardı. Bir kişi beyin kanaması geçiriyor, bir diğeri kafasına satırla vurulmuş. Birinin kafası döner bıçağı ile kesilmiş. Diğeri ise ayağından yaralandı." dedi.