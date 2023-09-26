Son dönemde konut aidatlarındaki fahiş artışlar, sektör profesyonelleri ve kamu yetkililerini harekete geçirdi. Sorunların çözümü için düzenlenen çalıştayda, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek bir yol haritası belirledi. Bu çalışma sonucunda alınan kararlar, konut sahiplerinin aile bütçelerini zorlayan aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ve Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED), bir araya gelerek bu sorunu çözmek amacıyla bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı çalıştayda, aşağıdaki kararlar alındı:

Mevzuat Değişiklikleri: Site yönetim şirketleri için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyonlar TBMM'ye sunulacak.

Yönetici Sertifikası: Site yöneticileri için eğitim ve sınav şartı getirilecek, sertifika zorunluluğu uygulanacak.

Adli Sicil Kontrolü: Site yönetimlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla "adli sicil" kontrolü zorunlu olacak.

Denetimler: Konut sitelerinin gelir-giderleri ve yönetimleri düzenli olarak kamu tarafından denetlenecek.

Yönetim Planları: Sitelerin yönetim planları, profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmalar, yapı yönetim danışmanlığı almak zorunda olacak.

KDV İndirimi: Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1'e düşürülerek aidatların azaltılması sağlanacak.

E-Tapu İşlemleri: Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecekler.

Bu kararlar, sektördeki sorunların çözümüne yönelik atılan önemli adımları temsil ediyor. Ankara'da yapılacak bir sonraki toplantıda, düzenlemelerin kesinleştirilmesi planlanıyor.

Konut aidatlarının son bir yılda yüzde 40 ile yüzde 154 arasında arttığı İstanbul'da, bu sorunun çözülmesi hem malikler hem de sektör açısından önem taşıyor. Bu çalışmalarla, aidatların daha adil ve sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi amaçlanıyor.