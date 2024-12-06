Erken müdahale, hayati öneme sahiptir. Ancak, kalp krizi her zaman klasik belirtilerle kendini göstermez. Peki, kalp krizi nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gereken başlıca belirtiler:

1. Göğüs Ağrısı veya Sıkışma Hissi:

Kalp krizinin en yaygın belirtisi, göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı veya sıkışma hissidir. Bu ağrı, bazen omuza, kola, çeneye veya sırt bölgesine de yayılabilir.

2. Nefes Darlığı:

Kalp krizi sırasında, kalbin yeterince oksijenli kan pompalayamaması nedeniyle nefes darlığı yaşanabilir. Bu durum, herhangi bir fiziksel aktivite yaparken ya da istirahat halindeyken bile ortaya çıkabilir.

3. Soğuk Terleme ve Halsizlik: Kalp krizi geçiren bir kişi, aniden soğuk terlemeye başlayabilir ve kendini çok halsiz hissedebilir. Bu belirtiler, genellikle kalp kriziyle birlikte görülür.

4. Mide Bulantısı ve Kusma: Bazı kalp krizi vakalarında, bulantı, kusma ve karın ağrısı da görülebilir. Bu belirtiler, kalp krizinin daha az bilinen işaretlerindendir.

5. Baş Dönmesi ve Bayılma:

Kan akışının yeterince sağlanamaması nedeniyle, kalp krizi geçiren kişilerde baş dönmesi, sersemlik veya bayılma hissi yaşanabilir.

Kimler Risk Altında?

Kalp krizi, özellikle kalp hastalıkları geçmişi olan, aşırı stres altında olan, sigara içen, aşırı alkol tüketen, düzensiz beslenen ve hareketsiz bir yaşam tarzı süren kişilerde daha yaygın görülebilir. Ayrıca, yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunları da kalp krizi riskini artıran faktörlerdir.

Ne Yapılmalı?

Kalp krizi belirtileri hissedildiğinde, derhal 112'yi aramak ve en yakın hastaneye ulaşmak için yardım istemek gerekir. Ayrıca, kalp krizi geçiren kişiye sakin kalması ve mümkünse yarı oturur pozisyonda beklemesi önerilir.