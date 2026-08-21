Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketicilerin sağlığını ve bütçesini yakından ilgilendiren taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. 20 Ağustos 2026 tarihli güncellemede 44 ürün kamuoyuna duyuruldu.

Yeni kayıtların önemli bir kısmını süt ve süt ürünleri oluştururken, et ürünlerinde ortaya çıkan sonuçlar da dikkat çekti. Dana kıymadan sucuğa, lahmacundan kebaba ve kıymalı pideye kadar çeşitli ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri et ve et ürünleri oldu. Manisa'da Sarıyer Börekçisi-Hayrettin Kaya'ya ait kıymalı pidede sakatat (kalp) tespit edildi. Uşak'taki Sayar Pide-Sultan Sayar'ın dana kıymalı pide harcında da sakatat (kalp) bulundu.

Aydın'da Emko Gıda'nın İncirliova Güven markalı deve sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edilirken, Kayseri'de Erciyes Sakatat Et Tavuk Deri tarafından üretilen Başkartal markalı dana sucukta da baş eti bulundu.

Kırklareli'nde Görgüneroğlu Gıda'nın Kızılcıkdere Görgüneroğlu markalı sığır sucuğunda ise sakatat (dil) tespit edildi.

Dana kıymada kanatlı eti tespit edildi

Bakanlığın listesinde dana eti olarak satışa sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti bulunması da dikkat çekti.

Antalya'da Ceylan Et-Yusuf Ceylan'a ait dana kıymada kanatlı eti tespit edildi. Sakarya'da Serdivan Yemekçilik-Ciğerci Bahattin'e ait dana-kuzu Adana kebapta da kanatlı eti bulundu.

Uşak'taki Bir Eylül Lokantası'nın dana kıymalı karnıyarığında ise hem kanatlı eti hem de sakatat (taşlık) tespit edildi.

Lahmacunda hem kanatlı eti hem taşlık çıktı

Elazığ'da Harput Yemek Fabrikası'na ait lahmacun da listede yer aldı. Yapılan incelemede lahmacunda kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulundu.

İstanbul'da Buhara Lahmacun'a ait çiğ kıymada ise sakatat (taşlık) tespit edildi.

Karaman'daki Halk Etliekmek ve Pide Fırını-Mustafa Bağlan'a ait etli ekmek iç harcında da sakatat (baş eti) bulundu.

Kayseri'de faaliyet gösteren Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri'nin iki ürünü de listeye girdi.

Firmanın Yıldız markalı piliç sucuğunda ve dilimli piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre genel olarak 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık belirlendi. Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk aynı anda tespit edildi.

44 yeni kaydın 25'i süt ve süt ürünleri

Yeni listenin sayısal açıdan en büyük bölümünü ise süt ve süt ürünleri oluşturdu.

Açıklanan 44 kaydın 25'i süt ve süt ürünlerinden oluştu. Kaşar peyniri, beyaz peynir ve tost peyniri gibi ürünlerde düşük yağ oranı, eritme tuzu ve bitkisel yağ tespit edildi.

Uygunsuzluklar arasında en sık rastlanan sorunlardan biri ürünlerde beyan edilenden daha düşük yağ oranı bulunması oldu. Toplam 14 üründe yağ oranının düşük olduğu, 8 üründe ise eritme tuzu tespit edildi.

Kaşar peynirinde bitkisel yağ ve eritme tuzu bulundu

Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk belirlendi. Bilecik'te Zeni Süt ve Süt Ürünleri tarafından üretilen Tatsan markalı bir kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem de eritme tuzu tespit edildi. Aynı üreticinin başka bir Tatsan kaşar peynirinde ise nişasta bulundu.

Şirketin farklı markalarla toplam 6 ürünü yeni listede yer aldı.

Zeytinyağında tohum yağı, çayda gıda boyası

Taklit ve tağşiş listesinde yalnızca et ve süt ürünleri yer almadı.

Aydın'da Zeynare Gıda'nın Ayvalık Birlik markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Diyarbakır'da El Suri Tea-Mikail Günçiçeği'nin Petek markalı siyah çayında gıda boyası, Gaziantep'te Ararbey Baharat-Saliha Arar'a ait sumakta da gıda boyası tespit edildi.

Mersin'de Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun'a ait Kekik Oregano ürününde ise yabancı madde bulundu.

Taklit ve tağşiş listesinde en fazla ürün Aksaray'dan

Yeni kayıtların illere göre dağılımında Aksaray ilk sırada yer aldı. Kentten listeye giren 8 ürünün tamamı süt ve süt ürünlerinden oluştu.

Aksaray'ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3'er ürünle Sakarya ve Mersin takip etti. Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara'dan ise ikişer ürün listeye dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli güncellemesiyle ortaya çıkan tablo, taklit ve tağşişin yalnızca bir ürün grubuyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Et, süt ürünleri, zeytinyağı, bal, çay ve baharat gibi çok sayıda temel gıda ürünü yeni listede yer aldı.