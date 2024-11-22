Kalp krizi, genellikle kalbe kan taşıyan damarların tıkanması sonucu ortaya çıkar.

Bu durum, kalp kasının oksijen alamamasına ve hasar görmesine yol açar.

Kalp krizini tetikleyen başlıca nedenler şunlardır:

1. Koroner arter hastalığı

Kalp krizinin en yaygın nedeni, koroner arterlerin ateroskleroz (damar sertliği) nedeniyle daralması ve tıkanmasıdır. Ateroskleroz, damarların iç duvarında plak birikimiyle oluşur.

2. Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

Sürekli yüksek kan basıncı, kalp damarlarına zarar verir ve tıkanıklık riskini artırır.

3. Sigara kullanımı

Sigara, kan damarlarında plak birikimini hızlandırır ve kan pıhtılaşma riskini artırır.

4. Diyabet

Yüksek kan şekeri seviyeleri, damarların yapısını bozarak ateroskleroz gelişimini hızlandırabilir.

5. Kolesterol seviyelerinin yüksekliği

LDL (kötü kolesterol) seviyelerinin yüksek ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerinin düşük olması, damar tıkanıklığına zemin hazırlar.

6. Stres

Aşırı stres, kan basıncını artırabilir ve kalbin üzerindeki yükü yükseltebilir. Ayrıca ani stres durumlarında kalp ritmi bozuklukları tetiklenebilir.

7. Fiziksel aktivite eksikliği

Düzenli egzersiz yapmamak, kalp-damar hastalıkları riskini artırır.

8. Obezite

Aşırı kilo, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine katkıda bulunur.

9. Genetik yatkınlık

Ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir.

10. Alkol tüketimi

Aşırı alkol tüketimi, kan basıncını ve trigliserit seviyelerini yükseltebilir.

11. Ani ve şiddetli fiziksel yüklenme

Özellikle altta yatan kalp rahatsızlığı olan kişilerde, ani ve yoğun fiziksel efor kalp krizini tetikleyebilir.

12. Uyuşturucu kullanımı

Kokain ve amfetamin gibi maddeler, ani damar spazmına veya tıkanıklığa neden olabilir.

13. Hormonal faktörler

Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen seviyelerinin düşmesi, kalp krizi riskini artırabilir.