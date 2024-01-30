Türkiye seyahat sektörünün önde gelen firmalarından Kâmil Koç, yılın en itibarlı markalarını belirleyen The ONE Awards’ta ödül kazandı. Şirket, ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Karayolu Taşımacılığı kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü kazandı.

Marketing Türkiye ile Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yılın en itibarlı markaları belli oldu. Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen The ONE Awards’da “Yılın İtibarlıları” halk jürisi tarafından belirlendi.

“İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması kapsamında, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonucunda, 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ve bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları ödüle layık görüldü. Kâmil Koç da The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Karayolu Taşımacılığı kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi. 2021 ve 2022’nin ardından 2023 yılında da halk jürisi tarafından sektörünün en itibarlı markası ödülünü alan Kâmil Koç, böylece üst üste üçüncü kez bu ödülü kazandı.

“Bizzat yolcularımız tarafından ödüllendirilmek apayrı bir mutluluk”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, halkın oyları ile bir kez daha yolların en itibarlı markası seçildiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kâmil Koç Ailesi, 1.000’e yakın araçtan oluşan dev filosu, yaklaşık 2.000 çalışanı ve her yıl taşıdığı milyonlarca yol arkadaşı ile çok büyük bir aile. Her sabah ülkemizin dört bir yanında bine yakın aracımız sefere çıkıyor. Çıktığımız her seferde tek bir şeyi amaçlıyoruz; o da bizi tercih eden yol arkadaşlarımızı markamızın hizmet kalitesine yaraşır bir şekilde güven içinde varacakları noktaya ulaştırmak. Türkiye’nin ilk karayolu seyahat markası olarak, kurulduğumuz günden bu yana yolcularımızın memnuniyeti bizim için her zaman odak noktası oldu ve bu temel yaklaşımdan hiçbir zaman taviz vermedik. Bugün ülkemizin en çok tercih edilen karayolu seyahat markası olmamızın ardında, bir asra yaklaşan köklü hizmet tecrübemizin yanı sıra, yolcu memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı hedefleyen hizmet anlayışımızın da büyük payı var. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da başarımızı böylesine prestijli bir ödülle taçlandırmak bizler için çok ayrı ve özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu değerli ödül, bizzat araçlarımızı tercih eden yol arkadaşlarımızın oyları ile veriliyor. Dolayısıyla yol arkadaşlarımız tarafından böylesine bir ödüle layık görülmek bizler için apayrı bir mutluluk. Üstelik bu ödülü son üç yılda üst üste üçüncü kez kazanıyoruz. Bu istikrarlı başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. 2024 yılında da yine yolcu memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla yol arkadaşlarımıza Kâmil Koç’un hizmet kalitesini yaşatmaya devam edeceğiz.”