Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından Kâmil Koç, Avrupa’daki seyahat ağını genişletmeye devam ediyor. 2024 yılında da seyahat ağına yeni şehirler eklemeyi sürdüren Kâmil Koç’un Avrupa’daki yeni durağı ise, Bulgaristan’ın Kırcaali şehri oldu. Kâmil Koç, Bulgaristan’da Türklerin yoğunlukta olduğu Kırcaali ile İzmir arasında 15 Nisan itibariyle karşılıklı seferlere başladı. Kırcaali ile haftanın 7 günü karşılıklı seferler yapacak olan firma, ayrıca artan talep nedeniyle devam eden Sofya seferlerinin sayısında günde 2’ye çıkardı.

Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından Kâmil Koç, Avrupa’daki seyahat ağını genişletmeye devam ediyor. Seyahat sektöründe 98 yıldır hizmet sunan Kâmil Koç, 2024 yılına seyahat ağına yeni bir durağı daha katarak başladı. 2022 yılından bu yana Avrupa yollarında olan firmanın, kıtadaki yeni seyahat noktası ise, Bulgaristan’ın Kırcaali şehri oldu. Seyahat ağını Avrupa’da genişletmeyi hedefleyen Kâmil Koç, bu kapsamda Bulgaristan’da Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali ile İzmir arasında karşılıklı seferlere başladı.

Kırcaali seferleri İzmir’den 15 Nisan itibariyle başladı

15 Nisan itibariyle başlatılan seferler, haftanın 7 günü, tek sefer üzerinden gerçekleştiriliyor. İzmir’den hareket eden araç, Çanakkale’ye uğradıktan sonra sınır kapısından geçerek, önce Bulgaristan Hasköy şehrine, oradan da Kırcaali’ye ulaşıyor. Kırcaali seferlerini kendi otobüsleriyle gerçekleştiren firma, ayrıca 2022 yılında başlattığı Sofya seferlerini de artırma kararı aldı. Firma, günde 1 kez düzenlediği Sofya seferlerinin sayısını da 2’ye çıkarttı.

“Avrupa’da hizmet verdiğimiz nokta sayısını 4’e çıkardık”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Avrupa’daki seyahat ağlarını genişletmek adına önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olarak, yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağımıza genişletmeye dönük çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kâmil Koç’un hizmet kalitesini Avrupa’da daha fazla noktaya ulaştırmak adına bu kez seyahat ağımıza Bulgaristan’ın önemli bir şehrini daha ekledik. İzmir- Kırcaali arasında başlattığımız yeni seferlerle birlikte Avrupa’da hizmet verdiğimiz nokta sayısı da 4’e yükselmiş oldu. Haftanın 7 günü karşılıklı seferler düzenleyeceğimiz Kırcaali ile hem tarihsel hem de turizm ve ticaret açısından çok uzun yıllara dayanan köklü bağlarımız var. Attığımız bu adımın, bu bağların daha da gelişip, güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni seferlerimizle birlikte, aynı zamanda iki yıl önce başlattığımız Sofya seferlerimizin sayısını da gelen talep doğrultusunda artırma yoluna gittik. Yeni açılacak bu seferimiz ile Bulgaristan’ın 2 ve Romanya’nın 2 şehri olmak Avrupa’da toplamda 4 farklı noktaya sefer düzenlemiş olacağız. Turizm sezonu öncesi attığımız bu adımın hem markamıza ve yol arkadaşlarımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”