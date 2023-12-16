Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans için Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. Malkoç, “Türkiye Yüzyılı siz gençlerin çabaları sayesinde, BTÜ’nün TEKNOFEST’te yarışan 42 takımı sayesinde olacak” dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonu’nda gerçekleşen konferansa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Naci Çağlar, Türkiye’nin hak arama merkezi konumundaki Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, yılda ortalama 100 bin vatandaşa, mahkemeye gitmeden önce yardımcı olarak çok önemli bir işlev üstlendiğini söyledi. BTÜ bünyesinde ise bunun küçük bir örneğinin BTÜ-İMER sistemi ile 3 yıldır uygulandığını ifade eden Çağlar, “Öğrenci ve personelimiz her türlü bilgi edinme ve hak arama ihtiyacında soru ve önerilerini, internet üzerinden Üniversitemizin yönetim birimlerine doğrudan ileterek kısa süre içerisinde cevap alabilmektedir. Hak arama kavramının öneminden hareketle bugün Üniversitemizde Kamu Basdenetçimiz Şeref Malkoç’u ağırlamaktan büyük onur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Uzlaşmacı, marka şehir Bursa

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ise, “Bursa’da uzlaşmacı kültürü, kadına, aileye verilen önem ile ileriye dönük marka şehir olarak görmekteyim. Böyle marka bir şehirde üniversite ve öğrenci sayımızın artması da bende haklı bir gurur doğurdu” diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da suç oranının düşürülmesi için akademisyenlerin görüşlerine her zaman açık olduklarını belirtti. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Kamu Denetçiliği Kurumu insan haklarının gelişmesi için toplumun huzurunun sağlanması, iyi yönetim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hususunda çalışmalar yapmaktır. İnsanımızın hak arama kültürüne katkı sunmaktadır. Kamu denetçileri vatandaşla idare arasında köprü vazifesi görürken, aldığı kararlarla da idareye yön gösteren önemli bir görevi yerine getirmektedir” diye konuştu.

Ülkenin rehberi üniversiteler

Açılış konuşmalarının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansa geçti. Türkiye’nin son yıllarda her alanda olağanüstü gelişmeler yakaladığını bunun en başında da eğitim alanı geldiğini ifade eden Malkoç, “Sizlerin arasından Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan güzel insanlar çıkacak. 21. yüzyıla o nedenle Türkiye Yüzyılı olarak bakıyoruz. Üniversiteler; ülkenin medeniyetinin, kültürünün, ticaretinin, geleceğinin yoğrulduğu yerlerdir. Toplumun rehberi, kılavuzudur. Hem şehirlerin hem ülkenin yönünü belirlerler” dedi.

Adalete önem veren devlet

Türk toplumunda adalet vurgusunun her alanda olduğunu dile getiren Şeref Malkoç, “Devlet olarak tarihimiz boyunca hep adaletten yana, mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk. Osmanlı’nın 600 yıl boyunca yönettiği topraklar o dönemki kadar hiç huzur içerisinde olmadı. Biz insanlığa, adalete değer verdik. Ve şu anda da adalet anlamında dünyanın en iyisi olmak için çabalıyoruz. Bu çerçevedeki kurumlardan biri de Kamu Denetçiliği Kurumu. Kamu Denetçiliği Kurumu, halkla idare arasında çıkan anlaşmazlıklar için bir köprü vazifesi görür. Bize başvuru çok kolay, site üzerinden sorununuzu aktarabilirsiniz. Burada esas olan kolay ulaşabileceğiniz, masraf yapmayacağınız, en geç 6 ay içerisinde karar veren kurumunuzun var olması” ifadelerini kullandı.

“Filistin’de barışın teminatı Türkiye olacak”

Filistin’de yaşanan katliama da değinen Malkoç, “Savaşa karşı Birleşmiş Milletler kuruldu, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi yayınladı. Bunlar nerede nasıl işliyor, bu kadar kan, gözyaşı neden hep İslam coğrafyasında? 400 yıl Kudüs’ü yönettik ve tüm din mensupları hep barış içerisinde yaşadı. Çünkü adaletle yönetim sağlandı. Aylardır yaşanan zulmü görüyoruz. İsrail havadan, karadan, denizden, 70 gündür bomba atıyor. Dünyada ‘bu savaş dursun, şu bebekler parçalanmasın’ demeye cesaret edemiyorlar. Sorsanız hukukun üstünlüğü ve insan hakları üzerine kurmuşlar medeniyetlerini. Böyle bir medeniyet olur mu? Devletler ses çıkarmasa da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türk milleti sesini gür çıkarıyor. Çıkardığımız bu ses sayesinde, dünyanın dört bir yanında vicdan, ahlak sahibi insanlar yavaş yavaş sesini gür çıkarmaya başladı. Gün gelecek Netanyahu ve arkadaşları, uluslararası yargının önüne çıkacak ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Umut ediyorum ki kısa zamanda Filistin’de barışın teminatının Türkiye olduğunu hem Filistinliler hem İsrailliler haykıracaklar” dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nda BTÜ’nün de payı olacak"

Cumhuriyet’in birinci yüzyılının tamamlandığını, ikinci yüzyılı için ise ‘Türkiye Yüzyılı’ dendiğini vurgulayan Şeref Malkoç, sözlerinin devamında şunları ekledi:

“Bu Türkiye Yüzyılı siz gençlerin çabaları sayesinde, BTÜ’nün TEKNOFEST’te yarışan 42 takımı sayesinde olacak. Dünyanın huzur ve barışa ihtiyacı var. Bunu geçmişte sağladığımız gibi şimdi de sağlayacağız, Türkiye buna kararlı. Bunu yapabilmek için de ileri teknolojiye sahip olmamız gerekiyor. Burada özellikle teknik üniversiteler çok önemli. BTÜ öğrencilerinin Amerika’daki, Japonya’daki en iyi teknik öğrenciyle, akademisyenlerimiz bu ülkelerdeki en iyi hocalarla yarışmak zorunda. Bunu yaparsak muvaffak olacağız. Çünkü barışı tesis edecek olan ülke Türkiye’dir. Yeter ki siz derslerinize iyi çalışın, ileri teknolojiyi iyi takip edin, alın terinizi iyi akıtın ve dünyanın en iyi teknik üniversitesi olun. Türkiye Yüzyılı’nda hedef 2053 ve 2071. O zamanlar geldiğinde ülkeyi siz yönetiyor olacaksınız, dünyaya huzur ve barış gelecek.”