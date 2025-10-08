Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre 206 şüpheli tutuklandı. 49 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile 41 ildeki İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütüldü. Operasyon yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve daha birçok şehir yer aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarına yatırım yaptırarak, sahte altın satarak, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve yedek parça satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.