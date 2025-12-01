Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe Galibiyetle Liderliği Alabilir

Fenerbahçe, son 11 resmi maçında (bunlardan 4’ü Avrupa kupalarında) yenilgi yüzü görmedi. Ligde namağlup tek takım olan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray’ın 1 puan gerisinde, 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında kazanırsa haftayı lider tamamlayacak.

Galatasaray Liderliği Korumak İstiyor

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Galatasaray, 32 puanla haftaya lider girdi. Okan Buruk’un öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde oldukları Kadıköy deplasmanından liderlik koltuğunu koruyarak dönmeyi hedefliyor. Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puana sahip. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının önünde liderliği ele geçirmek için sahaya çıkacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan,Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen