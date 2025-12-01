Sultangazi’de kedinin un paketlerinin üzerinde tuvaletini yaptığı zincir markete zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konulurken, markete cezai işlem uygulandı.

Olay, dün Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşandı. Bir zincir markete giren kedinin un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptığı anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video sosyal medyadan paylaşılırken, hayvanların marketlere alınmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri zincir markete giderek geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda birçok ürünün fiyat etiketiyle kasa çıkışındaki fiyatı kontrol edildi. Ayrıca dondurucuların içindeki bir çok ürüne, uygunsuz ortamda bulundurulduğu gerekçesiyle el konuldu. Hayvanların işletmeye girişiyle ilgili tedbir alınmadığı belirlenen market, belediye encümenine sevk edildi ve Ticaret İl Müdürlüğünde işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Ambalajı deforme olan çok sayıda ürüne ise imha edilmek üzere el konuldu.