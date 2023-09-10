Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk Bulvarında kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzeri Belediye Ek Hizmet Binası önünde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Ramazan A.'ya (57) seyir halinde olan Selami U. (36) yönetimindeki 16 PY 782 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma.

Öznur Dede