Vücutta meydana gelen kan eksikliğini gidermek amacıyla yapılan ve çoğunlukla hayat kurtarıcı olan kan nakli bazı riskler de taşımaktadır. Bağışıklık sistemi ile ilişkili olan veya olmayan reaksiyonların yanında çeşitli enfeksiyonlar da kan naklinden sonra görülebilecek risklerdendir. Aşağıda, kan naklinden sonra görülebilecek reaksiyonlar anlatılmıştır.

Alerjik reaksiyonlar ve kurdeşen: Kan nakline karşı olan alerji sebebiyle, nakil sırasında veya sonrasında cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı ve kurdeşen görülebilir.

Hafif belirtiler antihistaminik ilaçların kullanımı ile ortadan kaldırılabilir.

Nadiren de olsa, alerjik reaksiyonlar nedeniyle soluk alıp vermede güçlük, kan basıncında düşme gibi ciddi reaksiyonlar görülebilir.

Ateş: Kan nakli sırasında veya nakil sonrasında ateş görülebilir. Nakil sırasında ateş meydana gelmesi durumunda nakil sonlandırılabilir. Ateş ile birlikte, titreme de olabilir.

Erken hemolitik reaksiyon: Verilen kan uygun kan grubundan olmadığı zaman görülen bir reaksiyondur.

Vücudun bağışıklık sisteminde yer alan hücreler, kan nakli ile verilen yabancı kan hücrelerine saldırarak onları yok etmeye çalışır.

Parçalanan hücrelerden açığa çıkan bir takım maddeler böbreklere zarar verir.

Bir kan nakli sırasında veya nakilden hemen sonra görülen bu reaksiyona, ateş, bulantı, titreme, idrar renginde koyulaşma, sırt ve göğüs ağrısı gibi belirtiler eşlik edebilir.

Geç hemolitik reaksiyon: Bağışıklık sisteminin nakledilen kan hücrelerine saldırması ve onları parçalaması daha geç başlar ve uzun sürer.

Akciğer hasarı: Nakil sonrası 6 saat içinde görülebilen bu reaksiyonda, çeşitli biyolojik maddeler ve antikorlara bağlı olarak akciğerlerde hasar meydana gelir. Akciğer dokusunun hasarına bağlı olarak, solunum zorluğu oluşur.

Enfeksiyonlar: Nadiren de olsa, verilen kan nedeniyle alıcıda bazı enfeksiyonlar gelişebilir.

Hepatit B, hepatit C, AİDS gibi hastalıklar kan yoluyla bulaşabilen hastalıklardır. Kan bağışçılarından alınan kanlar, içerebilecekleri enfeksiyon etkenleri açısından kontrol edilseler de, bazen gözden kaçan bazı durumlar olabilir.

Verilen kanın enfeksiyon etkeni taşımasından başka, kan alımı ve sonrasında dışarıdan da bakteri veya parazitler verilecek olan kana bulaşabilir.

Demir yüklenmesi: Birçok kez kan nakli olanların kan dolaşımında aşırı miktarda demir birikebilir. Vücutta aşırı miktarda yükselen demir doku ve organlara zarar verebilir. Bu sebeple demirin uzaklaştırılması gerekir.

Aşırı sıvı birikimi: Nadiren de olsa, yapılan kan nakli vücutta sıvı birikimine sebep olabilir. Biriken bu sıvı idrar söktürücülerin yardımıyla vücuttan uzaklaştırılabilir.

Kaynak: Haber merkezi