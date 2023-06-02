Kandıra Teksen Mahallesi’nde zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşme yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kandıra Teksen Mahallesi’nde zamanla yıpranan çeşme, araçların geçişi sırasında da hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Mahalle Muhtarı Kadir Yılmaz, durumu "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’ne ileterek, çeşmenin yenilenmesini talep etti. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. A Takımı ekiplerince yenilenen çeşme, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Travertan taşla kaplanan ve kurnası değiştirilen çeşme, ön kısmının seramik karo ile kaplanması ve boya işinin tamamlanmasıyla görenlerin beğenisini kazandı.