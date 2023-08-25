Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada seyir halindeki elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Gürcan sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ş. Yönetimindeki elektrikli bisikletin arkasında kadın Dine M., dengesini kaybederek baş üstü düştü. Başından yaralanan kadın kanlar içinde kaldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.