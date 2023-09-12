Meme kanserinde tedavi olarak karşımıza çıkan mastektomi, kadın meme dokusunun tamamını veya bir kısmını alan operasyondur. Bu operasyondan sonra plastik cerrahinin elindeki tekniklerle bedene yeniden meme yapmak mümkündür. Memenin tekrar yapılanması veya işlemi ister dışardan kullanılan silikon malzemeler olsun ister bedenden kullanılan dokular olsun memenin tekrar yapılanmasını sağlayabilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz meme silikon veya kendi dokusuyla yapıldığında meme kanseriyle mastektomi geçirmiş hastada tekrar yaşam konforunu kendisine sunmaktadır.