American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, otururken yapılan aktivitelerin niteliğinin sanıldığından daha önemli olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, zihni aktif tutan hareketsiz davranışlar demans riskini azaltabiliyor.

Araştırmada, kitap okumak, ofis işleriyle uğraşmak veya otururken zihni çalıştıran diğer aktiviteler “zihinsel olarak aktif” davranışlar arasında değerlendirildi. Televizyon izlemek ve düşük etkileşimli ekran kullanımı ise “zihinsel olarak pasif” davranışlar olarak sınıflandırıldı.

İsveçli araştırmacılar, 1997-2016 yılları arasında 35 ila 64 yaş arasındaki 20 binden fazla yetişkinin verilerini inceledi. Katılımcılara oturma alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri ve hayat tarzlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Demans teşhisleri ise İsveç sağlık ve ölüm kayıtları üzerinden takip edildi.

NASIL OTURDUĞUNUZ ÖNEMLİ!

Elde edilen sonuçlara göre, zihinsel olarak aktif geçirilen hareketsiz zamanın, pasif oturma alışkanlıklarına kıyasla demans riskini belirgin şekilde azalttığı görüldü. Araştırmacılar, çalışmanın İsveç’te yapılmasına rağmen sonuçların dünya genelindeki toplumlar için de geçerli olabileceğini belirtti.

ZİHİNSEL OLARAK AKTİF KALMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Mats Hallgren, tüm oturma biçimlerinin aynı olmadığını vurgulayarak, “Otururken beynimizi nasıl kullandığımız, ilerideki bilişsel işlevler açısından önemli bir belirleyici olabilir” dedi.

Hallgren ayrıca, hareketsiz hayat tarzının demans dahil birçok sağlık sorunu için bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre yaş ilerledikçe yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da aktif kalmak büyük önem taşıyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tahminlerine göre, 2060 yılına kadar yaklaşık 14 milyon Amerikalının Alzheimer hastalığına yakalanması bekleniyor. Alzheimer Derneği’nin yayımladığı başka bir araştırma ise biyolojik yaş ile demans riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle oturarak geçirilen sürede zihni aktif tutmanın, demansa karşı koruyucu bir adım olabileceğini belirtiyor.