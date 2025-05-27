Hint dilinde “Kabra”, Telugu’da (Pradesh eyalatinde) “Kokilakshamu”, Kannada’da (Karnata Eyaleti) “Mullukattari”, Marathi’de (Marahaştra eyaleti) “Kabur”, Pencap’ta ise “Barar” olarak da bilinir. Haydi, bu son derece leziz yiyeceği hep birlikte araştıralım ve beslenme programımıza kapari eklemenin sağlığımızı nasıl olumlu etkileyebileceğini anlamaya çalışalım.

Kapari, Latince ismi Capparis spinosa olan, Türkçede ise gebre otu olarak bilinen olan bitkinin olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Bu bitki aynı zamanda Flinders rose olarak da adlandırılmaktadır. Akdeniz kıyılarına ve bazı Asya ve Güney Afrika bölgelerine özgü, kış mevsiminde yaprak döken uzun ömürlü bitkilerdir.

Bu bitki Akdeniz mutfağının ayrılmaz bileşenlerinden bir tanesidir.

Bezelye büyüklüğündeki bu tomurcukların tarladan toplanmasından sonra, güneşte bir süreliğine kurumaya bırakılır. Mayhoş ve limoni lezzetleri dolayısı ile genel itibarla turşu olarak kullanılır. Antik tarih bize bu bitkinin Sümer yemeklerinde çoğu zaman kullanıldığını anlatıyor.

Kapari meyvesinin ebatları bir karabiber tanesinden küçük bir yeşil zeytin tanesi büyüklüğüne kadar değişiklik göstermektedir.

Ebat olarak büyük olan kapari lezzet olarak da daha güçlüdür, ancak kaparinin tarifsiz aromasını sonuna kadar tatmak istiyorsanız minik olanları tercih etmelisiniz.

Kapari tomurcukları elle toplanır. Bu tohumlar öğünlerinize yalnızca canlı bir lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da büyük yararlarının olduğu bilinmektedir.

Bir çorba kaşığı kapari sadece iki kalori içerir. Bu nedenle kendinize düşük kalorili bir diyet programı uyguluyorsanız sizin için harika bir seçenek olabilir. Düşük kalorili yararının yanı sıra, sağlığınız için gerekli en uygun değerli antioksidanları, fito-besleyicileri (bitkisel gıdalar) ve vitaminleri de içerir.

Kapari Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Her 100 gram kapari, 5 gram karbonhidrat, 0.4 gram şeker, 3 gram diyet lifi, 0.9 gram yağ, 2 gram protein, 4 mg C vitamini, 138 IU A vitamini, 24.6 mg K vitamini, 0.88 mg E vitamini, 0.652 mg niyasin içerir, 0.139 mg riboflavin (B2 vitamini), 1.7 mg demir, 2960 mg sodyum, 40 mg potasyum ve 96 KJ enerjileri içermektedir.

1. Güçlü Bir Antioksidan Kaynağıdır

Kapiler, rutin ve kuersetin de dahil olmak üzere insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten flavonoid bileşikleri bakımından zengindir. Her iki bileşik de güçlü birer antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kansere ve cilde bağlı hastalıklara neden olabilen serbest radikalleri önlediği bilinmektedir.

Rutin kanın düzgün dolaşımına yardımcı olur. Ayrıca gerilmiş kan damarlarının tedavisi sürecinde de çok yardımcı olabilir.

Son araştırmalar kuersetinin (quercetin) analjezik (ağrı kesici), anti inflamatuar (iltihap önleyici), anti bakteriyel ve anti kanserojen özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

2. Mineral Deposudur

Kapari demir, kalsiyum, bakır ve yüksek seviyede sodyum gibi mineraller içermektedir.

Kalsiyum, güçlü kemik ve diş yapısının oluşmasına yardımcı olur.

Bakır, katalizör görevi gören enzimleri üretmek için bazı proteinlerle birleşir. Bu enzimler ise bazı vücut fonksiyonlarının işlevlerini tam manası ile yerine getirmesine yardımcı olmak gibi kritik bir öneme sahiptir.

Demir, kaslarımızın oksijen depolaması ve bu oksijeni kullanmasına yardımcı olur. Demir minerali, vücudumuzun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan birçok enzimin bir parçasıdır.

3. Kapari Vitamin Açısından Zengindir

Bu lezzetli bitkiler A vitamini, K vitamini, niasin (B3 vitamini) ve riboflavin (B2 vitamini) gibi vücut için önemli olan vitamin depolarıdır.

A Vitamini görme yeteneğimizi geliştirir ve karanlıkta görmemize yardımcı olur. Ayrıca bazı kanser risklerini de azaltabilir. Bu temel vitamin, vücudumuzun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemimizi korur.

K vitamini kemik sağlığında hayati bir öneme sahiptir. Kanın pıhtılaşma riskini azaltır.

Niasin, kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıklara karşı bünyemizi korur. Ayrıca bilişsel işlevleri, sinir ve sindirim sistemini de destekler.

B2 vitamini olarak da adlandırılan Riboflavin, vücudun aldığımız gıdaları bizi harekete geçiren yakıt haline dönüştürmesine yardımcı oluyor. Ayrıca adrenal fonksiyonu desteklediği bilinmektedir. Böylece sağlıklı bir sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur.

4. Kapari Günlük Lif İhtiyacınız İçin Birebirdir

Kapari güçlü bir lif kaynağıdır. Fiber birçok insanın şikâyette bulunduğu kabızlık sorununu azaltır. Bir yemek kaşığı kapari, tavsiye edilen günlük minimum lif alımının yaklaşık yüzde 3’üne denk gelen 0,3 gram lif içerir.

5. Kötü Enzimlerin Etkisini Azaltır

Günlük beslenme planında yağlı gıdalar ve kırmızı et bulunan insanlar, özellikle et ve yağlı yiyeceklerde bulunan bazı yan ürünleri yok ettiği için kapari yemelidir. Bu yan ürünlerin çoğu zaman kansere ve kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıklara sebep olduğu uzmanlar tarafından iddia edilmektedir.

Kapari Nerelerde Kullanılır?

Romatizma tedavisi

Kapari, antik Yunanistan’da romatizmal ağrıların tedavisi için kullanılmıştır.

Midedeki Ağrısı ve Şişkinlik

Kapari, mide ağrısı ve şişkinliği rahatlatır. Ayrıca, bu baharatlı tomurcuklar iştahı arttırmak için de tüketilmektedir.

Diyabeti Baskılayıcı

Kapari, diyabeti kontrol altında tutmaya yardımcı olur ve kan şekerini kontrol altında tutan kimyasallar içerir. Her ikisi de kan şekeri düşürme eğiliminde olduğundan diyabet ilacı kullanıyorsanız, yüksek miktarda kapari tüketmekten kaçının.

Tıkanıklık Giderici

Kaparinin göğüs bölgesinde veya vücudun herhangi bir yerinde oluşan kan toplanması, sıkışma ve tıkanıklıkları önlediği bilinmektedir. Ayrıca kapari tüketmek balgamı azaltır.

Kuru Cilt Rölyefi

Kuru ciltler için harika bir nemlendirici olabilir. Vücudunuzu kapari ile nemlendirmek için doğrudan cildinizi yüzeyine sürebilirsiniz.

Cilt Bakımına Yardımcı Olur

Kapari aynı zamanda cilt kızarıklığı, tahriş ve sivilce gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanıldığı için cilt bakım ürünlerinin birçoğunun içeriğinde kapari kullanılır. Buna ek olarak kapari, antioksidan özellikleri nedeniyle yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Saç Sağlıklı Uzamasını Sağlar

Kapari, B vitamini ve demir bakımından zengin olduğu için saç bakım ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Her iki mineralin de saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını desteklediği bilinmektedir. B vitamini vücudumuzdaki kan dolaşımına da yardımcı olur. Böylece genel saç sağlığını korur, çünkü kan dolaşımı sağlıklı ve parlak saçlar için birincil koşuldur. Demir ise saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Kaparinin Zararları ve Yan Etkileri

Eğer beslenme düzeninizde düşük bir sodyum diyeti kullanıyorsanız, zengin bir sodyum kaynağı oldukları için kapariden uzak durmalısınız.

Aşırı kapari yemenin yaygın bir işareti ise aşırı susuzluktur. Bu yüzden aşırıya kaçmadan makul miktarlarda tüketmeye çalışın.

Kapiler, yüksek miktarda sodyum içerdiklerinden doğal olarak suyu tutarlar. Dolayısıyla vücudunuzdaki suyun tutulması midenizde şişkinlik hissi oluşturabilir. Bu yüzden aşırı miktarda kapari yemeye dikkat edin.

Yüksek tansiyonunuz varsa, kapari yemekten kaçınmalısınız. Aşırı sodyum suyu tuttuğu için kan hacmini arttırır. Bu yüzden aşırı sodyum alımı, vücudu kalp hastalıkları için risk altına sokabilir.

Çok fazla kapari yemenin bir başka yan etkisi de osteoporoz (kemik erimesi) geliştirme riskinin oluşmasına sebep olmasıdır. Sodyum kemik yoğunluğunuzu azaltır ve bu da gücünüzün günden güne azalmasına sebep olur. Ayrıca aşırı miktarda sodyum, vücudunuzun kemik sağlığını geliştirmek ve korumak için çok önemli olan kalsiyum emilimini azaltır. Kemiklerinizin zayıf olması ise sıklıkla osteoporoza neden olur. Özet olarak söyleyecek olursak, eğer osteoporozunuz varsa, kapariden kesinlikle uzak durun.

Hamileyken veya herhangi bir ameliyat geçiriyorsanız, kapariden uzak durmanızda yarar var.

Kapari Nereden Alınır ve Nasıl Saklanır?

Kapari almaya gelince, en iyileri küçük boyutlarda ve koyu yeşil renkli olanlardır. Güney Fransa’dan gelen karabiber büyüklüğündeki kapariler, dünyanın en iyi ürünleri olarak kabul edilir.

Genellikle salamura suyu içinde satılır. Satın aldığınız kaparileri buzdolabında saklayabilirsiniz. Kurumalarını istemiyorsanız devamlı tuzlu suya batırılmış hâlde kalmalarını sağlamalısınız.