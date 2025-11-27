AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Paketin yasalaşmasıyla birlikte, uzun süredir pek çok kişinin mağduriyetine neden olan bazı sorunların tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

Başkasına Hat Çıkarma Dönemi Sona Erecek

Düzenleme ile GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla telefon hattı alınırken çipi kimlik zorunlu olacak. Böylece başkasının adına usulsüz olarak hat çıkarma dönemi sona erecek.

"Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Önüne Geçmeyi Arzu Ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartıyla yapılabileceğine ilişkin burada bir standardı getiriyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getirerek, sonsuz sayıda kişi adına herhangi bir hattın alınarak dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Ölen Kişinin Hatlarını...

Güler sözlerine şöyle devam etti: Ölen ve tüzel kişiliği sona eren kişilere ait telefon hatlarında 3 ayda bir periyodik kontroller yapılacak ve aktif olmayanların kullanıma kapatılması noktasında bir tedbir geliştiriyoruz.

Yabancı Uyruklulara Satılan Hatlar

Yine yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlarına özgü numara tahsisi ve kullanımında ayrıca belli standartlar getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri ise bu düzenlemenin dışında tutulacak şekilde bir istisna getiriyoruz.

Yine değerli basın mensupları; dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebekeyle bağlantısının kesilmesi yönünde de bir tedbir geliştiriyoruz.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmemesi hâlinde banka ve finans kuruluşlarıyla operatörlere idari para cezası verilmesini öneriyoruz.

Hat düzenlemeleriyle ilgili geçiş hükümlerinde, mevcut davalarda herhangi bir olumsuzluk olmaması için geçici madde düzenlemesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu kişilerin yeni getirilen bu düzenlemeler doğrultusunda abonelik kayıtlarını güncellemeleri, telefon hatlarını kendi adlarına almaları veya kapatmaları için kendilerine süre tanıyoruz. Bu düzenlemelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması adına belirli bir süre sonra yürürlüğe gireceğini de teklifimizde belirtiyoruz.

Ayrıca, bu düzenlemeler nedeniyle abonelik işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek mali külfetin tüketiciye yansıtılmaması için de önerilerimizi bu teklife yansıtmış bulunuyoruz.

Ayrıca teklifimizde, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlarının yargılamalarının asliye ceza mahkemesinde görülmesine imkân getiriyoruz. Asliye ceza mahkemesi nezdinde ihtisaslaşma sağlamak suretiyle bu suçlara ilişkin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını ve böylelikle bu suçlarla daha etkin bir mücadele yürütülmesini hedefliyoruz."