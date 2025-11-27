UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti.
Puanlar Paylaşıldı
Kadıköy'de oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.
Beraberlik Gölü Talısca'dan
Fenerbahçe'nin golünü 69. dakikada Nene'nin asistinde Anderson Talisca kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un golü ise 66. dakikada Barnabás Varga'dan geldi.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.
Ferençvaroş: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.
Maçtan Önemli Dakikalar
1' Maç başladı.
17' Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Anderson Talisca’nın vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.
24' Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Marco Asensio’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kontrol etti.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros
69' Fenerbahçe'de Levent Mercan sol kattan topu ceza sahası içi arka bölüme havalandırdı. Nene topu inmeden Talisca'ya çıkardı. Talisca ters ayakla bekletmeden vurdu ve topu ağlara gönderdi.
69’ Goool … Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros (Talisca)
66' Ferencvaros'ta Kanichowsky'nin kullandığı köşe vuruşunda Varga kale ağzında müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
66’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Ferencvaros (Varga)
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros