Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir kadın evinin kapısını açık bırakıp markete gittikten sonra dönünce bıçaklandı.

Olay, iddiaya göre 20 yaşındaki Elvan Öztürk'ün yalnızken evinde anahtarı olmadığı için 2. kattaki dairenin kapısını açık bırakarak markete gitmesiyle gerçekleşti.

Market alışverişi sonrasında daireye dönen Öztürk, içeride tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Genç kadının paniğe kapılıp çığlık atmasının ardından, şüpheli kimliği belirsiz kişi, Öztürk'ü karnından bıçaklayarak kaçtı.

Olayın duyulması üzerine komşuları hemen yardıma koştu ve polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan olayda sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Elvan Öztürk'ü Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada genç kadının yaralanması için 3 dikiş atıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirlemek ve olayın neden gerçekleştiğini anlamak amacıyla detaylı incelemeler sürdürülüyor. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlar uyarıldı.