Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı için belirledikleri tarih ve süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 14 Ağustos'ta başlayacağını ve hükümetin ilk teklifini sunacağını ifade etti. Bu görüşmelerde memur ve memur emeklisi maaş zammı oranlarının belirleneceği belirtilirken, Bakan Işıkhan, tüm tarafların memnun olacağı bir sonuç elde edilmesini ümit ettiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi. Işıkhan, bu süreçte hükümetin milletin taleplerini geri çevirmediğini ve insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. Emek, alın teri ve hakkaniyeti gözeterek hareket ettiklerini dile getiren Bakan, emeklilere, çalışanlara, işverenlere ve sendikalara kulaklarını kapatmadıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, toplu sözleşme takvimini de paylaştı. Buna göre, müzakereler 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa, hakem heyeti sürecinin başlayacağı bilgisini verdi. Hakem kurulu başvuru sürecinin 23-25 Ağustos arasında gerçekleşeceğini ve hakem kurulu sürecinin ise 26-31 Ağustos tarihleri arasında işletileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamaları, memur ve emekli kesimleri tarafından yakından takip edilen maaş zammı sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir yol haritası sunuyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları, milyonlarca insanın maaşlarına etki edeceği için büyük bir ilgiyle bekleniyor.