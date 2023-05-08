T.C.
KARACABEY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
2023/147 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı dilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların dilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Dosya No

İl-İlçe

Köy

Ada-Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Malik/ler

Kamulaştırılacak Alan

2023/147
Esas

Bursa
Karacabey

Seyran
Mahallesi

2382 parsel

12.800,00 m²

Tarla

Ahmet Çelik
Ayşe Yıldırım
Fatma Atış
Hasan Yıldırım
Ve diğerleri

1.794,73 m²

2023/149
Esas

Bursa
Karacabey

Harmanlı
Mahallesi

6061 parsel

476.060,00 m²

Tarla

Ahmet Özcan

389,98m²

2023/146
Esas

Bursa
Karacabey

Seyran
Mahallesi

3470
parsel

6411,93000

Tarla

Elvan Yıldız

1295,90 m²

2023/148
Esas

Bursa Karacabey

Harmanlı Mahallesi

6338
parsel

27722,69000 m²

Tarla

Muharrem Yılmaz ve Diğerleri

183,12 m²

#ilangovtr Basın No ILN01825151