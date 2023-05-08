T.C.

KARACABEY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2023/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı dilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların dilecek mülkiyet haklarının Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan 2023/147

Esas Bursa

Karacabey Seyran

Mahallesi 2382 parsel 12.800,00 m² Tarla Ahmet Çelik

Ayşe Yıldırım

Fatma Atış

Hasan Yıldırım

Ve diğerleri 1.794,73 m² 2023/149

Esas Bursa

Karacabey Harmanlı

Mahallesi 6061 parsel 476.060,00 m² Tarla Ahmet Özcan 389,98m² 2023/146

Esas Bursa

Karacabey Seyran

Mahallesi 3470

parsel 6411,93000

m² Tarla Elvan Yıldız 1295,90 m² 2023/148

Esas Bursa Karacabey Harmanlı Mahallesi 6338

parsel 27722,69000 m² Tarla Muharrem Yılmaz ve Diğerleri 183,12 m²