Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de öğrencilerin dil bilgisi kurallarını iyi öğrenmesine rağmen konuşma becerilerinde yetersiz kalmasını, “Un var, yağ var, şeker var ama helva olmuyor bir türlü” sözleriyle dile getirdi. Bu durumun, yabancı dil eğitimine doğru yaşta ve yeterli yoğunlukta başlanmamasından kaynaklandığını vurgulayan Bakan Tekin, bu kapsamda binin üzerinde pilot okulda haftalık 12-14 saatlik yoğun yabancı dil programı uygulandığını ve bu sisteme Arapça’nın da dahil edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar'da düzenlenen Arapça Öğretmenleri Eğitici Eğitimleri programında yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, Türkçe ve yabancı dil eğitiminde köklü değişiklikler yapıldığını açıkladı.

"Un var, yağ var, şeker var ama helva olmuyor"

Bakan Tekin, Türkiye'de yabancı dil öğretimini "Un var, yağ var, şeker var ama helva olmuyor bir türlü" diyerek gramer bilgisinin güçlü olduğunu ancak konuşma becerilerinde sorun yaşandığını ifade etti.

Yurt dışı tecrübelerinden örnek veren Tekin, İngiltere'de bir yetkilinin kendisine "Sizin çocuklarınız geldiklerinde kendilerini İngilizce ifade edemiyorlar ama gramer konusunda bizim çocuklarımızdan daha iyiler" dediğini aktardı. 'Demek ki bir problem var' diyen Tekin "Peki problem nerede? Acaba biz çocuklarımıza yabancı dili öğretirken dünyadaki süreden daha az mı süre ayırıyoruz? Ona da bakmıştık. Neredeyse ortalama bir OECD ülkesinin iki katı süre ayırıyor çocuklarımız 12 yıl boyunca bir yabancı dil öğrenmek için. Orada da problem yok. Yani çocuklarımız öğrenme sorunu yaşamıyorsa eğer iki katı sürede bir başka ülkedeki çocuğun yabancı bilgisinden daha iyi bir yere gelmesi lazım. Peki öğretmenlerimizde mi problem var? Orada da problem yok. Kitaplarda mı var? Kitaplarda da yok. Kitaplarımız da bütün bu uluslararası ortamlarda kullanılan kitapların muadili düzeyinde. Bir şey var. Yani un var, yağ var, şeker var ama helva olmuyor bir türlü. Nerede problem var? Problemle ilgili olarak o zaman tespitlerimiz vardı. Bir tanesi şuydu, 'Biz çocuklarımıza acaba doğru yaş grubunda yoğun bir biçimde yabancı dil öğretmeyi mi ihmal ediyoruz' dedik" ifadelerini kullandı.

Pilot olarak yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulaması başlatıldı

Pilot olarak 2016-2017'de yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulaması başlattıklarını, bunu iki yıl izlediklerini anlatan Tekin, oradan pozitif sonuçlar alındığını dile getirdi.

Bu uygulamayı revize ederek, yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarını çoklu yabancı dil sınıflarına dönüştürdüklerini aktaran Tekin, "12-14 saat bir yabancı dil olmak üzere, 'Çocuklarımız doğru yaş grubunda yani bizdeki karşılığında 5. sınıflara tekabül eden dönemde yabancı dil öğrensinler' dedik. Şimdi uygulamalarımızı görüyoruz. Şu anda 1000'in üzerinde okulumuzda uygulanıyor. Çok da başarılı" ifadesini kullandı.

Yabancı dil eğitiminde ölçme değerlendirme sistemini de değiştirdiklerini belirten Tekin, okuma, yazma, konuşma ve dinleme konularında değerlendirme yapıldığını, Arapçanın da bu uygulamaya dahil edilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.