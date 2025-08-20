7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen askeri operasyonlarını durdurmadı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey komutanlarla yapılan gece toplantısında Gazze kentinin işgali masaya yatırıldı. Bu görüşmenin ardından, sabah saatlerinde İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın ordu tarafından hazırlanan işgal planını onayladığı bildirildi.

"Operasyonda İlk Aşamaya Geçildi"

İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi...

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'nin çevresinin kontrol altına alındığını bildirdi. Devamında ise, "Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'ye operasyonun ilk aşamasına geçildi." ifadelerini kullandı.

1 Milyon Filistinli Bölgenin Güneyine Sürülecek

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarılmıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına,“Gideon’un Savaş Arabaları II” verildiği duyurulmuştu.

İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları” isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail'in İşgal Kararları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.