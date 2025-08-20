Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini ise Daniel Schlager yapacak. Zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İlk 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.