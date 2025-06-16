15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen organizasyonda, Yarış Göleti çevresinde pedallar doğayla iç içe bir deneyim için çevrildi. Katılımcılar eşsiz manzara eşliğinde spor yaparken yeni güzergâhlar da keşfetmiş oldu. Kulüp yetkilileri, doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini ifade etti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise sağlıklı yaşamın ve çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta doğa yürüyüşleriyle başlatılan etkinlikler, bisiklet turuyla devam etti. Karacabey’in doğal cazibe noktalarından Yarış Göleti etrafında düzenlenen tur, sporculara hem fiziksel aktivite hem de doğa ile baş başa vakit geçirme fırsatı sundu. Katılımcılar gölet çevresindeki patikalarda pedal çevirerek farklı manzaralarla buluştu.

Etkinlik sırasında bölgede daha önce keşfedilmemiş bisiklet rotaları da tespit edildi. Doğal güzelliklerin eşliğinde gerçekleşen tur, katılımcılara hem fiziksel hem ruhsal yenilenme sundu. Etkinlik boyunca kurulan dostluklar, dayanışma ve doğaya duyulan ortak ilgiyle pekişti.

Kulüp, Karacabey’in doğal potansiyelini vurgulamak ve doğa sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla bu tür buluşmaları sürdürecek. Yarış Göleti çevresindeki turun bir başlangıç olduğunu belirten kulüp yetkilileri, önümüzdeki süreçte ilçenin farklı doğal alanlarında yeni yürüyüş ve bisiklet etkinliklerinin planlandığını bildirdi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, doğa sporlarının toplumsal faydasına dikkat çekerek, Karacabey’in doğal zenginliklerini halkla buluşturmanın önemini vurguladı. Başkan Karabatı, bu tür faaliyetlerin doğayla bağ kurmayı teşvik ettiğini belirterek, yeni etkinliklerde daha fazla doğaseveri aralarında görmek istediklerini söyledi.