Bilecik Valiliği, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda yaya yolunda tehlike oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 6.320 TL idari para cezası uygulandığını ve bir motosikletin trafikten men edildiğini duyurdu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda yaya yolunu kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve tehlike oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik denetim başlatıldığını açıkladı.

Yapılan takip sonucu, söz konusu sürücülere toplam 6 bin 320 TL idari para cezası kesilirken, bir motosiklet trafikten men edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildiği paylaşımda, Valilik, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız şekilde süreceğini kaydetti.

????GEREĞİ YAPILDI !???? 14.06.2025 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda, yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosiklet sürücüleriyle ilgili çalışma başlatılmıştır.???? Yapılan takip sonucu, söz konusu… pic.twitter.com/i7a4Ealjz0— BİLECİK VALİLİĞİ (@bilecikvaliligi) June 15, 2025