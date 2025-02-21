Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2024/193 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, Tabaklar Mahallesi, 52 Ada 39 Parsela, 230,60 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın; 12/103 Arsa Paylı, Bodrum Katında bulunan, Mesken Nitelikli, 1 Nolu bağımsız bölüm taşınmaz.

Kıymeti : 801.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.