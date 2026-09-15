Eğitim, kültür, sanat ve spor projeleriyle kentin çehresini değiştiren Yıldırım Belediyesi, ilçeye önemli bir yatırım daha kazandırıyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi Kütüphanesi ile gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi şimdi de Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi'ni ilçeye kazandırıyor. Kurtoğlu Mahallesi'nde yer alan, Uludağ'a adını veren Osman Şevki Uludağ tarafından 1930'lu yıllarda konut ve muayenehane olarak kullanılan tescilli yapı Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa'ya hizmet verecek bir merkeze dönüştürülüyor. Restorasyon çalışmalarının başladığı tarihi yapı; tamamlandığında kütüphane, çalışma alanları ve kafeteryasıyla önemli bir merkeze dönüşecek.

Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi olarak ilçeye hizmet verecek tarihi yapıda inceleme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ı geleceğe taşırken, geçmişimizin izlerini de koruyarak yarınlara aktarıyoruz. Osman Şevki Uludağ'ın bir dönem konut ve muayenehane olarak kullandığı bu tescilli yapıyı restore ederek Bursa'mıza kazandıracağız. Biz, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu mekanlar olarak görmüyoruz. Kütüphaneler; gençlerimizin hayaller kurduğu, kendilerini geliştirdiği, ürettiği ve geleceğe hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Bu anlayışla Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi'ni de ilçemize kazandırıyoruz. Tarihi dokusunu koruyarak yeniden Bursa'ya kazandıracağımız bu kıymetli yapı; kütüphanesi, çalışma alanları ve kafeteryasıyla gençlerimizin ve hemşehrilerimizin keyifle vakit geçireceği, okuyacağı, araştıracağı ve üreteceği nitelikli bir merkez olacak' ifadelerini kullandı.