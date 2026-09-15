20 Eylül Pazar günü Gümüştepe Mahallesi’nde gerçekleştirilecek şenlikte; kadın derneklerinin yemek yarışması, atölyeler, dans gösterisi ve konser yer alacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, bu yıl 18’inci kez Bursalıları bir araya getirecek. Bölgenin köklü mutfak kültürünü ve geleneksel tariflerini geleceğe taşımayı amaçlayan şenlik, 20 Eylül Pazar günü Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde yapılacak.



Program, saat 16.00’da düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Sonrasında Nilüfer Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Bununla birlikte katılımcılara yönelik çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Şenliğin gelenekselleşen hale gelen yarışmalarından Nilüfer Kadın Dernekleri Yemek Yarışması ise saat 17.00’de başlayacak. Mahalle derneklerinin hazırladığı yöresel lezzetler jüri değerlendirmesinden geçerek, kazananlara ödülleri verecek.

Program kapsamında saat 18.00’de Masterchef yarışmacısı şef Esra Tokelli de "Yerel Lezzetler Mutfağı" etkinliğinde katılımcılarla bir araya gelerek yerel lezzetler üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Şenlik, saat 20.00’deki Bahadır Sevik konseriyle tamamlanacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şenliğin bölge kimliğinin korunmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Misi Yerel Lezzetler Şenliği, 18 yıldır kadın derneklerimizin emeğini ve mutfak kültürümüzü görünür kılan köklü bir buluşma haline geldi. Hem bu mirasa sahip çıkmak hem de keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi 20 Eylül Pazar günü Misi’ye davet ediyorum" dedi.