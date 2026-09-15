Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz, uzun süredir gündemde olan iddialarla ilgili konuştu. Şaşmaz, dizideki “Kaşifoğlu” karakterinden Osman Sınav’ın projeden ayrılma sürecine ve FETÖ iddialarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İSTİHBARAT SIZINTISI YOK, AÇIK KAYNAKLAR KULLANILDI"

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Raci Şaşmaz, diziye bazı karanlık yapılardan bilgi aktarıldığı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı. Herhangi bir yasal ya da yasa dışı güç odağıyla bağlantılarının bulunmadığını söyleyen Şaşmaz, senaryoların açık kaynaklardan derlenen bilgiler, toplumsal gözlemler ve kurgu unsurlarının bir araya getirilmesiyle hazırlandığını ifade etti. Şaşmaz ayrıca, söz konusu iddiaların dizinin elde ettiği başarıyı gölgelemek amacıyla ortaya atıldığını savundu.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ VE GİZLİ MESAJ İDDİALARI

Kamuoyunda sıkça tartışılan dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin yalnızca istihbarat kurumları içindeki çekişmeleri yansıtmak amacıyla kurgulandığını ifade eden Şaşmaz, hiç kimsenin ölümünü önceden bilmelerinin veya ima etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Dizideki mezar taşları ve araç plakaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine gizli mesajlar verildiği yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanlayan Şaşmaz, böyle bir eylemin kendi değerleriyle bağdaşmadığını ve o dönemki kiralık araç şartlarında plaka değiştirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

OSMAN SINAV NEDEN AYRILDI?

Soruşturma kapsamında öne çıkan başlıklardan biri de Osman Sınav’ın diziden ayrılma süreci oldu. Raci Şaşmaz, Sınav’ın senaryoya müdahale etme ve fikir verme isteğini uygun bulmadığı için kabul etmediğini söyledi. Şaşmaz, bu gelişmenin ardından Sınav’ın tehdit edildiğini belirterek çocuklarının güvenliğini gerekçe gösterdiğini ve projeyi tamamen kendisine devrettiğini anlattı.

Şaşmaz ayrıca, eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin senaryoya müdahale ettiği yönündeki söylentileri "ağır bir iftira" olarak nitelendirdi. FETÖ ile anılmayı büyük bir hakaret saydığını ifade eden Şaşmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde Çengelköy'de bizzat sahada mücadele ettiğini hatırlatarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.