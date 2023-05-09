Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Longoz Ormanından doğaseverlere seslendi. Özkan, Longozda bahar ayıyla birlikte başlayan renk cümbüşünün artık en güzel zamanı olduğunu belirterek,“Herkesi bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum” dedi.

Özkan ziyarette ilk olarak, ormanın içerisinde bulunan Afrika evlerini gezdi. Burada çiftlik hayvanlarını besleyen Özkan, doğaseverlere de tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra, longozdaki meşhur motorsuz sandallarla orman içerisinde gezen Özkan, buradaki iç sularda açan su papatyalarını hayranlıkla izledi.

3T vizyonu ile Karacabey’deki turizm anlayışı zenginleşti

Özkan, orman içerisindeki sığ sularda çıkan su papatyalarının longozdaki renk cümbüşüne ortak olduğunu belirterek, “Karacabey’imizin nadide güzelliklerinden biri olan Longoz Ormanlarındayız. Tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği bir noktada, doğal bir alandayız. Geçmişte şehrimizde sadece yaz turizmi vardı. Karacabey’imizde 2014 yılında yola çıkarken 3T vizyonunu ortaya koyduk. Tarımsal yatırımlar, teknolojik yatırımlar ve turizm yatırımları dedik. Ekolojik turizme, doğal turizme vurgu yaptık ve Karacabey’deki turizm anlayışının iki aydan altı aya çıkmasına vesile olduk. Longoz ormanlarını da bu şekilde gündeme getirmiştik. Burada da az önce ifade ettiğim 300 çeşit tespit edilen kuş türü var. Endemik bitkiler var. Gördüğünüz gibi şu anda su papatyaları açmış vaziyette. Sırasıyla su sümbülleri, çivi şokları, karabaş otları ve nilüfer çiçekleri burada kendilerini sergileyecekler. Ve bir tabiat cümbüşü, bir ahenk ortaya çıkacak. Bursa’ya 40 dakika mesafede, İstanbul-İzmir otoyolunun yanında ve İstanbul’a bir buçuk saat. İzmir’e iki buçuk saat bir mesafede, böyle bir doğal güzellikle karşılaştığında ilk defa gelenler hayret ediyorlar. Ve gerçekten bir tarafında deniz, bir tarafında tatlı su, arkasında orman ki daha sonra da ıhlamur hasadını hep birlikte burada gözlemleme imkanına kavuşacağız. Ihlamur ağaçları, kestane ormanları, defne ormanları ne ararsanız bulabileceğiniz; tuzlu suyuyla tatlı suyuyla, deniziyle, ormanıyla ve ayı rehabilitasyon merkeziyle, Celal Acar Yaban Hayatı Koruma Merkezi’yle birlikte gerçekten mutlaka insanın hayatında yapılacaklar listesinde olması gereken bir yer. Ben bütün hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı, turistlerimizi, bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Özkan, su papatyalarına da dikkat çektiği açıklamasında,“İlk nergisler, göl soğanları açmıştı. Sonra çiriş otları derken, su papatyalarında sıra. Ardından Karabaş otları ile nilüferler açacak. İşte burada, baharın getirdiği tüm güzellikleri hep birlikte doyasıya yaşama fırsatı” şeklinde konuştu.