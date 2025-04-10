ÖZEL AK PARTİ'YE GEÇİYOR İDDİASI

Yenişehirli gazeteci Nihat Bıçak, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in AK Parti'ye geçme kararı aldığını öne sürdü. Bıçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edindiğim bilgiye göre, dün gece Ercan Özel, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis üyelerini arayarak, AK Parti'ye geçeceğini ve gelmek isteyip istemediklerini sordu. İYİ Parti Meclis üyelerinin tamamı Ercan Özel'e hayır diyerek olumsuz cevap verdi. Yani kısacası Ercan Özel, kısa süre içerisinde tek başına AK Parti'ye geçiyor. Aldığım bilgilere göre, süreç ay sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

KARABATI İDDİASI

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın da AK Parti'ye geçeceği iddiası Karacabeyli gazeteci Şaban Önen ortaya attı.

Yörem Gazetesi'ndeki köşe yazısında Önen, “Kulislerde Belediye Başkanı Karabatı’nın cuma veya en geç hafta başı AK Partiye geçeceği kesin gözüyle bakılıyor. Karabatı’nın bu gelişme ile ilgili önceki akşam partili meclis üyeleri ve İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu ile bir araya gelerek gelinen süreci değerlendirdiği ve helallik istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Karabatı’nın AK Parti’ye geçmesiyle birlikte meclis üyeliklerinde de Karacabey tarihinde görülmemiş birtakım değişikliklerin de yaşanacağı ileri sürülüyor. Teyide muhtaç bilgi akışına göre AK Parti’li 3 meclis üyesinin affının isteneceği ve bu değişiklikle sırada yer alan Sibel Bilgin, Tamer Mirza ve MHP’den Kamil Başpınar’ın belediye meclisinde görevlendirileceği yönünde.”

Başkan Özel ile Başkan Karabatı, söz konusu iddialar karşısında sessizliğe gömülürken iki ilçedeki diğer partilerden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ