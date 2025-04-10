Çelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Dün akşam hava sıcaklığının inegölde -5 dereceyi bulması özellikle Armut, Şeftali,Kiraz, Erik,ve Elmada büyük yanıklara sebep oldu.zararın öğleden sonra üreticilerimizin sahayı gezmesiyle ortaya çıktığını belirtelim.
Çiftçilerimizin sigorta yaptırmış olanları biran önce bağlı oldukları sigorta şirketlerine haber verip eksperlerin ivedilikle sahaya çıkmalarını sağlamalıyız.sigortasız olanlar içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız.
Buradan tüm Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Kaynak: Haber merkezi