Nakil işlemi ile birlikte birçok büyük cerrahide olduğu gibi komplikasyonlar gelişebilir. Buna açık bir cerrahidir. Hemen hemen dünyadaki en büyük ya da en kompleks cerrahi olarak tarif edebiliriz. Bu hastaların karaciğerlerinin dışardan alınması, eskisinin yerinden çıkarılması, yenisinin takılması, birçok damar, safra yolu, bağırsak gerektiğinde ameliyat teknikleri işin içine girdiğinde bu teknik sorunlarla karşılaşabiliriz. Yeni koyduğunuz karaciğerin fonksiyonel durumu istediğiniz gibi olmayabilir. Bu olmazsa kanama, safra kaçağı, enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlarla geri dönebilir. Komplikasyonları cerrahi sorun olarak tarif ediyoruz. Bu karaciğer bir başkasının karaciğeridir. Doğal olarak vücut bunu kendinden olarak tanımayacaktır. O da yabancı olarak görecektir. Onu reddetmeye çalışacaktır. Zaten halkımız arasında reddetti, kabul etmedi gibi şeyler vücudumuzdaki beyaz kürelerin yabancı olanlara karşı davranış biçimidir. Bunu da engellemek için önündeki bir ay içinde en fazla görülme sıklığı bu dönem içinde oluyor. Ciddi ilaç düzeyi tespiti ve takip yapıyoruz. Zaman ilerledikçe ret olayı da azalıyor. Tehdit de azalıyor. Risk de düşüyor.