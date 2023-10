TFF 3'ncü lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Gençlikspor, sahasında ağırladığı Edirnespor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Temel, Ahmet Oğuz Yılmaz, Eren Öksüzler

İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Furkan Taşdemir, Yıldıray Koçal, Samet Günhan(DK 46 Orkan Çınar), Abdülkadir Akyıldız(DK 46 Kerem Dönertaş), Ömer Faruk Boz, Cihan Çimen, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Umut Karataş(DK 66 İhsan Uğut Göktaş)

Edirnespor: Baver Kuçkar, Alperen Doğan(DK 65 Uğurcan Bekçi) Said Can Açıkalın, Efe Yüceer(DK 46 Fevzi Can Bozkuş), Atakan Serin, Uğur Ayhan, Haydar Deniz, Tayfun Kırca, Abdulsamet Kırım, Ahmet Keleş, Kemal Can Aydemir

Sarı kartlar: Abdülkadir Akyıldız(Kafkas) Tayfun Kırca, Kemal Can Aydemir, Haydar Deniz(Edirnespor)

Kırmızı kart: Ömer

Goller: Fevzi Can Bozkuş(Edirnespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

57'ci dakikada Edirnespor köşe atışı kazandı. Köşe atışını kullanmayan oyuncuya tepki gösteren Kafkassporlu oyuncu Ömer Faruk Boz, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

82'nci dakikada Edirnespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Fevzi'nin vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

90+2'nci dakikada gelişen Edirnespor atağında Uğurcan'ın çalımlarla girdiği ceza sahasında sert vuruşla golü getirdi. 0-2

Öznur Dede