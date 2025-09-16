Karasu Belediyesi’ne bağlı Karsaş’a ait araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-650 kara yolu Karasu ilçesi girişi Kuzuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan ana yola çıkan H.D. idaresindeki 54 PC 319 plakalı otomobil ile Karasu Belediyesi’ne bağlı Karsaş firmasına ait A.Y. kontrolündeki 54 KB 469 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu ve belediye personelinin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Hasar alan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.