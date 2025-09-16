Tekirdağ Çerkezköy’de barakada silahla vurulmuş halde bulunan 44 yaşındaki Sinan Gündoğdu’nun katilinin oğlu Yusuf Gündoğdu olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde önceki akşam meydana gelen olayda, Sarbak Metal Anadolu Lisesi’nin karşısında bulunan boş arazideki barakada kalan Sinan Gündoğdu, silah sesini duyan çevredekiler tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde silahın bulunmaması üzerine şüpheli bir durumla karşılaşan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu Gündoğdu’nun oğlu Yusuf Gündoğdu’nun babasını öldürdüğü belirlendi. Cinayette kullanılan silah boş bir arazide bulunurken, cinayet gecesi hastaneye gelerek gözyaşlarına boğulan Yusuf Gündoğdu kısa sürede gözaltına alındı.

Anne, kardeş ve yenge de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmadaki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gündoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yusuf Gündoğdu ifadesinde, iki ay önce askerden geldiğini, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını ve olay günü de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak ateş ettiğini söyledi.