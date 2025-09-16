Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geri ödeme listesine 51’i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün eklendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu geri ödeme listesine alınan yeni ilaçlarla ilgili müjdeyi verdi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, listeye 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi ilacının dahil edildiğini bildirdi.
Memişoğlu açıklamasında; geri ödeme listesinin 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2’şer antiparaziter, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile 1’er antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı ve özel tıbbi amaçlı gıda ile genişletildiğini kaydetti.
Toplam 64 ilacın 51’inin yerli üretim olması, yerli ilaç sanayisine destek olarak öne çıktı. düzenlemenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve halk sağlığına katkı sağlayacağı bildirildi.